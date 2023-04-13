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Spor

Fenerbahçe, Meksikalı golcünün peşinde! Beşiktaş istiyordu...

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın peşinde olan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Meksikalı golcü oyuncu sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Meksikalı golcünün peşinde! Beşiktaş istiyordu...
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Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi. Bu isim İngiliz ekibi Wolverhampton'ın forveti Raul Jimenez oldu.

Meksika'dan TV Azteca'nın haberine göre; Sarı lacivertlilerin Meksikalı forvetle menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü.

"FENERBAHÇE ÇOK CİDDİ"

Haberin detayında, 31 yaşındaki golcüyü daha önce Beşiktaş'ın da istediğini hatırlatarak "Bu kez de bir başka Türk ekibi Fenerbahçe devrede.... Ve rakiplerine göre daha ciddi görünüyorlar. Raul Jimenez'in menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli yol aldılar" ifadelerini kullandı.

Son olarak gelecek sezon Türkiye'de forma giymesinin sürpriz olmayacağı yorumunda bulunuldu.

415 MAÇTA 127 GOL 56 ASİST

Daha önce Atletico Madrid ve Benfica formaları da giyen Raul Jimenez, kulüp kariyerinde toplam 415 resmi maçta 127 gol, 56 asist üretti.

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