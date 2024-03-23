İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe menajeri ile masaya oturdu! Kanarya'ya Premier Lig'den stoper
Spor

Fenerbahçe menajeri ile masaya oturdu! Kanarya'ya Premier Lig'den stoper

Fenerbahçe yaşanan olayların ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli takım, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fenerbahçe bu transferde İngiliz devleri ile rekabet etmek zorunda. İşte detaylar...

23 Mart 2024 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe menajeri ile masaya oturdu! Kanarya'ya Premier Lig'den stoper
ABONE OL

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.

FENER GERİ ADIM ATMADI

Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro'ydu.

Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde de 14 kez şans buldu. Sağ ve sol stoper mevkilerinde forma giyebilen genç yıldız Manchester City altyapısında yetişmiş bir oyuncu.

Ada basınına göre sportif direktör Mario Branco, Fulham ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Tosin Adarabioyo'nun menajeri ile masaya oturdu. Ancak Kanarya'nın çok ciddi rakipleri var.

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Tosin Adarabioyo, güçlü fiziğinin yanında top tekniği ile de öne çıkıyor. Manchester City altyapısında yetişen Tosin Adarabioyo bu sezon 20 maçta görev aldı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.