Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.

FENER GERİ ADIM ATMADI

Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro'ydu.

Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde de 14 kez şans buldu. Sağ ve sol stoper mevkilerinde forma giyebilen genç yıldız Manchester City altyapısında yetişmiş bir oyuncu.

Ada basınına göre sportif direktör Mario Branco, Fulham ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Tosin Adarabioyo'nun menajeri ile masaya oturdu. Ancak Kanarya'nın çok ciddi rakipleri var.

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Tosin Adarabioyo, güçlü fiziğinin yanında top tekniği ile de öne çıkıyor. Manchester City altyapısında yetişen Tosin Adarabioyo bu sezon 20 maçta görev aldı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.