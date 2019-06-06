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Fenerbahçe Mert Günok için harekete geçti

Fenerbahçe'nin, eski takımına dönmek istediği ifade edilen Mert Günok için Başakşehir’e teklif yapacağı dile getirildi.

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Volkan Demirel, Harun, Kameni ve Berke gibi kalecileri bulunan Kanarya’nın Günok’tan gelen haber üzerine milli kaleci için teklif yapacağı ifade edildi. Mert, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de gözalıcı bir performans sergileyerek milli takıma yükselmeyi başarmıştı
 
KRUSE’NİN AVRUPA AŞKI
 
W.BREMEN ile mukavelesi biten, Fenerbahçe’nin cazip bir teklif ilettiği 31 yaşındaki golcü Kruse için Bremen’in Sportif Direktörü Baumann’dan açıklama geldi: F.Bahçe’nin sportif teklifl eri kısıtlı. Kruse, Avrupa kupalarında olmak istiyor. F.Bahçe’nin şansı maddiyat olabilir. Max Kruse bizle de devam edebilir.
 
BEK ARANIYOR
 
F.BAHÇE’NİN gözlemcileri, 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası’nı takip ediyor. Bu sezon iskeleti gençlerle sağlayacak Sarı-Lacivertliler, turnuvada izlenen oyuncuları listeye ekledi. Özellikle sağ bek ve sol bek oyuncuları radarda.
 
FREY YOLCU
 
GEÇTİĞİMİZ sezonun en çok eleştirilen transferlerinden olan Frey, kesin olarak kadroda düşünülmüyor. 24 yaşındaki İsviçreli forvet için tüm teklifler değerlendirmeye alınacak.
 
Akşam
 

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