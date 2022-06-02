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Spor

Fenerbahçe, Meryem Boz'u renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti. Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde 'En Değerli Oyuncu' seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır. Meryem Boz'a 'Hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

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