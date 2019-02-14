Fenerbahçe Mesut Özil için harekete geçti

Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Mesut Özil, iyileşmesine rağmen teknik ekibin tercihi ile BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi. Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

İngiltere'de mutsuz günler geçiren Mesut Özil'in son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

JUVENTUS İLK TERCİH

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Unai Emery'nin tercihleri arasında yer almayan Mesut Özil'in takımdan gönderilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ile yeniden buluşmaya sıcak bakan Mesut Özil'in sezon sonu Juventus'tan bir hamle beklediği iddia edildi. Gözden çıkarılan Türk asıllı Alman yıldızın Juventus'a önerildiği ancak Juventus'un pek ısrarcı olmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HAZIR KITA

Öte yanda Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri yakında takip ettiği iddia edilen Fenerbahçe'nin gözden çıkarılan Mesut Özil için sezon sonu devreye gireceği ifade edildi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAYACAĞIM"

Mesut Özil'in daha önceden yaptığı açıklamada, "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadeleri yönetimi harekete geçiren en büyük etkenlerden birisi.

FENERBAHÇE DEVLERLE YARIŞIYOR

30 yaşındaki futbolcu için sadece Juventus'un değil birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Eğer Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmeye yeşil ışık yakarsa, yönetim transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR

Daha önce Real Madrid forması da giyen yıldız oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

Özil, sözleşmesi bittiğinde Türkiye'ye gelirse 32 yaşında Fenerbahçe forması.

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