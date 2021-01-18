DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:43 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 02:11

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi. Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.

"BİR RÜYA BENİM İÇİN DE GERÇEKLEŞİYOR"



İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN FENERBAHÇE TARAFTARINDAN"



Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

"VATANIMIZA DÖNDÜK"



Amine Gülşe: "Ülkemize döndük, vatanımıza döndük. Fenerbahçe, Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Hayırlı olsun"

"MESUT ÖZİL İLE KUPALAR KAZANACAĞIZ"



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor." dedi.

Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.