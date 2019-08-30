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Fenerbahçe Mevlüt Erdinç'i bitiriyor

Fenerbahçe forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, bonservisi Başakşehir'de bulunan Mevlüt Erdinç için harekete geçti

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti.
 
Adı Galatasaray'la da anılan tecrübeli futbolcu için Başakşehir'in düşük de olsa bonservis talep ettiği belirtilirken başkan Ali Koç'un FFP nedeniyle bu transferin bonservissiz halledilmesini istediği öğrenildi.
 
Kanarya'nın Mevlüt'ten bonservis sorununu çözmesini talep ettiği ve imza parasının da masada olduğu öğrenildi.
 
Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi. 
 
(Habertürk)

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