Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

Fenerbahçe'de Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.

Şut değerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede...

ABDÜLKERİM BARDAKCI HAVA TOPUNDA ZİRVEDE

Galatasaray, maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, maç başına kazandığı 3.6 hava topuyla zirveyi domine etti.

Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.

KALECİLERİN İSTATİSKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. F.Bahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.

Ön alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi.

Atakları gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının 7.5'ini gol yapabildi.