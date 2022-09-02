Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi açıkladı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.