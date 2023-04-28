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Spor

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme yenilecek

Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte detaylar...

28 Nisan 2023 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme yenilecek
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Fenerbahçe, Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi 2024'te bitecek Portekizli orta sahaya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Miguel Crespo'nun Avrupa'dan birçok talibi olduğu, Fenerbahçe'nin bu nedenle sözleşme uzatma konusunda elini çabuk tutmak istediği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye, 2021 yazında Estoril'den transfer olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 34 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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