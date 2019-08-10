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Fenerbahçe, Miha Zajc için teklifleri bekliyor

Zajc için önceden gelen cazip teklifleri geri çeviren Fenerbahçe, Sloven 10 numarayı en iyi fiyata satmak için menajerleri devreye soktu.

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Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.

Önceden gelen cazip teklifleri geri çeviren Sarı-Lacivertli yönetim, şimdi Sloven 10 numarayı en iyi şartlarda satabilmek için güvendiği menajerleri devreye soktu.

Zajc'ın transferinden elde edilecek para yine transferde kullanacak. Zajc, Cagliari maçında şans bulan 22 oyuncu arasında bile yoktu.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)

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