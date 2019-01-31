Fenerbahçe Miha Zajc'ı İstanbul'a getirtti
Fenerbahçe, transferi için 5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında Empoli ile anlaşmaya vardğı Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.
Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.
Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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