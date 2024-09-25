İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1486
  • EURO
    38,2334
  • ALTIN
    2916.94
  • BIST100
    10037.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermeme kararı! Ergin Ataman'ın hareketi sonrası...
Spor

Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermeme kararı! Ergin Ataman'ın hareketi sonrası...

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında eliyle yaptığı 3-1 hareketiyle Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti. Sarı lacivertli ekip, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na sporcu göndermeme kararı alındığını açıkladı. İşte detaylar...

25 Eylül 2024 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermeme kararı! Ergin Ataman'ın hareketi sonrası...
ABONE OL

Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

NELER YAŞANDI?

Ergin Ataman, Panathinaikos ile Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulundu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ataman için, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." demişti.

Ergin Ataman, daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Ataman'ın o açıklaması şu şekilde;

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.

Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.