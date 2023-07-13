Fenerbahçe, Milot Rashica'ya talip

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı istiyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Habere göre, sarı lacivertli kulüp Kosovalı oyuncunun bonservisi için Norwich ile temasa geçtiği belirtildi.

Milot Rashica'nın transfer için ne karar vereceği merak konusu haline geldi.

RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.