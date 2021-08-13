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Spor

Fenerbahçe Min-Jae Kim'i resmen açıkladı! 4 yıllık imza...

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 20:52 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:58
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.

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