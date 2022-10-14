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Spor

Fenerbahçe, misafirperverliğinden ötürü AEK Larnaca'ya teşekkür etti

UEFA Avrupa Lig'i 4.hafta mücadelesinde deplasmanda Güney Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe, ev sahibi takıma misafirperverliğinden ötürü resmi internet hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

AA14 Ekim 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe, misafirperverliğinden ötürü AEK Larnaca'ya teşekkür etti
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında dün karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesi olan AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının öncesinde, kafilemizi en iyi şekilde ağırlayan, misafirperverlik gösteren, maç süreci boyunca her konuda yardımsever bir yaklaşım içerisinde olan AEK Larnaca yönetim kuruluna ve kulüp yetkililerine teşekkür ederiz. Rakibimize gelecek mücadelelerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, AEK Larnaca ile oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

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