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Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisine başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenmanı, dün oynanan Twente maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla tamamlayacak.

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