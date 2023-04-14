İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2023 Cuma / 24 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3671
  • EURO
    21,3237
  • ALTIN
    1247.5
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisini tamamladı
Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisini tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisini tamamladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 57 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.