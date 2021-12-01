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Spor

Fenerbahçe - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:01
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 16. sırada yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11. sırada bulunuyor.

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, eski takımına karşı mücadele edecek.

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