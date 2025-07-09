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Spor

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde sezona hazırlanıyor

Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde sezona hazırlanıyor
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

  • Mourinho Fenerbahçe
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