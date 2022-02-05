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Spor

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını duyurdu.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 00:16
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Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

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