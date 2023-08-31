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Spor

Fenerbahçe, Musrati'nin alternatifini İtalya'da buldu!

Fenerbahçe'de orta saha mevkisi için transfer çalışmalarına hız verildi. Braga forması giyen Al-Musrati için temasa geçen sarı-lacivertliler olumsuz cevap alması halinde yeni alternatifini İtalya'da buldu.

Fotomaç31 Ağustos 2023 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Musrati'nin alternatifini İtalya'da buldu!
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Bu sezonki transferleriyle büyük sükse yapan Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Braga forması giyen Al Musrati olarak belirlendi.

27 yaşındaki Libyalı oyuncu için Braga'yla temasa geçen Fenerbahçe, 7 milyon 500 bin Euro önerdi.

Ancak Portekiz ekibinin cevabı 15 milyon Euro oldu.

B PLANI MARCOS ANTONIO

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta sahanın transferini sonuçlandıramazsa B planı olarak Lazio'nun Brezilyalı yıldızı Marcos Antonio'yu belirledi.

Hem sambacıyla hem de İtalyan ekibiyle temaslar devam ediyor.

Bu transferdeki tek endişe ise; Antonio'nun 2 Ağustos'ta yaşadığı sakatlık.

Fenerbahçe, oyuncudan raporları istedi. İki isim de olmazsa sürpriz bir aday gündeme gelebilir.

Geçtiğimiz yaz 7.5 milyon euro'ya Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan Antonio, İtalyan ekibiyle 22 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

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