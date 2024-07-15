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Spor

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Kanarya'nın yeni yıldızı Allan Saint-Maximin

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda olmasını istediği Fransız yıldız Allan Saint Maximin transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Suudi ekibi ile tüm konularda anlaşan sarı lacivertli ekip, oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. İşte detaylar...

Akşam15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Kanarya'nın yeni yıldızı Allan Saint-Maximin
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir kadroya katmak istediği Allan Saint Maximin transferinde mutlu sona ulaştı. Suudi ekibi Al Ahli ile pazarlık yapan Kanarya, tüm konularda pürüzleri gidererek masadan mutlu kalktı. Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun çok istediği oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. Anlaşmada, bazı bonuslarla birlikte satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi. Fransız oyuncunun sarı lacivertlilere sıcak bakması da transferi kolaylaştıran etkenlerden biri oldu.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Arap basını da Maximin'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. Haberlerde, "Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi, Allan Saint-Maximin'in ayrılığına onay verdi. Al Ahli ile Türk kulübü de anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı. Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti. Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı.

4 GOL VE 10 ASİSTLE OYNADI

Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu. İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı. Avrupa'ya dönmek isteyen ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini değerlendiren Maximin, İstanbul'a gelmeyi kabul etti.

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