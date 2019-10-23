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SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’nin devre arası transfer için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı. Sakatlıklar nedeniyle geride kalan haftalarda sol bekte sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler’in bu mevki için Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’de forma giyen 20 yaşındaki Vitalli Mykolenko için harekete geçtiği iddia edildi. Scout ekibi tarafından uzun süre takip edilen 20 yaşındaki Mykolenko’nun transferine Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği belirtiliyor. Fener, sezon başında sol bek için Alexandar Kolarov ile ilgilenmiş ancak transferini bitirememişti.