Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Nabil Dirar ile yeni bir anlaşma yaptı.

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Faslı futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.