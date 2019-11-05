Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Nabil Dirar ile yeni bir anlaşma yaptı.
Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Faslı futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
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