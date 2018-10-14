Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Ocak ayında Valbuena ile yollarını ayıracak

Kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Valbuena, Ocak ayında takımdan gönderilecek.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre; sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Valbuena isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi. Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı. 

COCU'NUN SİSTEMİNE DE UYUM SAĞLAYAMADI

Valbuena'nın bireysel futbolu, yaptığı top kayıpları ve 75'te oyundan alınırken sinirli hareketler sergilemesi tepki topladı. Cocu'nun çalışma sistemine uyum sağlayamayan 34 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un durumunu yakından takip ettiği Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar, "Takımda yeniden kadro dışı durumu veya devre arasında gönderilecek biri olursa ilk isim Valbuena olur" şeklinde.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA