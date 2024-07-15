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Spor

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın transferi için Alanyaspor ve Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini açıkladı!
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Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

218 BİN EURO'YA ALANYASPOR ALDI

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.

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