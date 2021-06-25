DHA 25 Haziran 2021 Cuma 18:16 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 18:16

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yıllık 50 TL olan kulüp aidatları ile ilgili konuştu. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile 500 TL kabul edilirken kongre üyeleri arasında tribünde tartışma çıktı. Başkan Ali Koç'un tribüne giderek itirazda bulunan kongre üyeleri ile konuşarak sakinleştirdi. Bu arada Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlik sebebiyle genel kurula bir süre ara verdi.

Ali Koç oylama öncesinde yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi: "121 kongre üyemizin imzaladığı bir önerge var. Sıkıntıları biliyorsunuz, aidat konusunu bizim belirlememiz yakışmıyor, sizler belirleyeceksiniz. Aidat konusunda 121 üye 250 lirayı öneriyor. Hassas bir konu biliyorum ama biz geldiğimizde durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Bize göre doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki de yapmak istemiyoruz. Bir rakamı oyladıktan sonra geriye dönüş yok."