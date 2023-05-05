Fenerbahçe - Olympiakos maçında inanılmaz hata! Sosyal medyada gündem oldu

Yunanistan'da oynanan ilk maçta şanssız bir şekilde rakibine kaybeden ardından da 2. maçı kazanarak avantajı lehine çeviren Fenerbahçe serinin 3. evinde yeniden Ülker Arena'ya döndü. Maç öncesi taraftarlar biletleri zaten bitirmişti. Koreografi düzenleyen Sarı Lacivertli taraftarlar ayrıca maç içerisinde baştan sona takımlarına destek verdiler.

SLOUKAS FENERBAHÇE'Yİ YIKTI

Maçın son bölümüne kadar kıyasıya rekabet devam ederken son çeyrek adeta alev aldı. Sürekli dengede giden maçın son anlarında kazananı belli edecek anlarda Guduric sorumluluğu aldı ve 3.9 saniye kala Fenerbahçe Beko'yu öne geçiren basketi kaydetti. Son anlarda iyi bir savunma yapmayı bekleyen sarı-lacivertlileri yıkan isim ise eski oyuncuları Kostas Sloukas oldu.

Yıllarca Ülker Arena'da Fenerbahçe forması altında mücadele eden ancak bu kez de rakip olarak bu sahaya gelen tecrübeli guard son saniye basketi ile Fenerbahçe'yi resmen yıktı. 72-71'lik galibiyetle sahadan ayrılan Olympiakos seride durumu 2-1'e getirdi.

ÖNCE KENDİSİ SONRA KARDEŞİHAREKETİ OLAY OLDU



Son saniye basketini atmasının ardından Kostas Sloukas'ın hareketi ise olay oldu. Eski takımına karşı büyük bir sevinç yaşayan Yunan oyun kurucu, koşarak soyunma odasına gitti.

GÖZLERDEN KAÇAN HATA

Maçın ardından birçok basketbolseverin gözünden kaçan detay ortaya çıktı. Saha kenarından çekilen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Sloukas'ın takımına galibiyeti getiren şut öncesinde steps yaptığı iddia edildi.

PANATHINAIKOS BAŞKANI PAYLAŞTI

Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKIM ARKADAŞLARINI ŞAŞIRTTI

Maçın son anında attığı sayı ile Olympiakos'a galibiyeti getiren Sloukas'a takım arkadaşları da kayıtsız kalamadı. Tecrübeli oyun kurucuya övgülerde bulunan Thomas Walkup, "Maçın sonunda aklımdan pek çok şey geçiyordu fakat bunun bizim maçımız olacağını hissettim. Kolay olmayacağını biliyorduk fakat Sloukas büyük bir şut soktu, bu yüzden liderimiz o" dedi.

LEVENT ŞAHİN DEV MAÇI ANLATTI

Şaşkınlığını saklayamayan Shaq McKissic ise, "Şu ana kadar gerçekten her maç başabaş gitti. Çok taktiksel bir seri oluyor. Sloukas'ın attığı sayılar beni de şok etti. Bugün onda bende olmayan bir şey vardı. Sloukas, bu yüzden Sloukas." şeklinde görüşlerini, aktardı.



Kostas Sloukas ise maçın ardından son saniye basketi hakkında konuştu ve Fenerbahçe itirafında bulundu. Eurohoops'ta yer alan habere göre tecrübeli basketbolcu, "Tuhaf hissediyorum çünkü Fenerbahçe taraftarına çok saygı duyuyorum. Öylesi bir basket attıktan sonra sakin kalıp kutlamadan duramadım. Kolay değil. Onlara ve burada geçirdiğim yıllara çok saygı duyuyorum. Biliyorsunuz ki 2-1 öne geçmek bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe de harika bir takım, harika bir koçları var." dedi.

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Ayrıca Sloukas, "Son saniyedeki şut attığım en büyük şut muydu bilmiyorum fakat çok büyük bir şuttu. Olympiakos taraftarları televizyonunlarını kırmış olabilir. Eski takımımı üzdüm fakat bu şu anda düşündüğüm son şey." sözlerini de dile getirdi.