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Spor

Fenerbahçe, Omar Fayed'i açıkladı

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Omar Fayed'i açıkladı
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Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.

Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

OMAR FAYED KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed, son olarak Mısır'da El Mokawloon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.

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