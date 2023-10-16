Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, sol beki Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye emanet edecek.

FERDİ, AVRUPA'YA YELKEN AÇACAK

Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yi "Şampiyon olalım, sonra gidersin" diyerek kalmaya ikna etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak.

SOL BEKİN YENİ SAHİBİ

Bu transferden en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon Euro'ya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE KAPALI

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.