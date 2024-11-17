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Spor

Fenerbahçe Opet 40 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe Opet, G Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 mağlup etti

AA17 Kasım 2024 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet 40 sayı farkla kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kerem Yılmaz, Almina Kocabaş, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe Opet: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil

1. Periyot: 29-15

Devre: 57-31

3. Periyot: 78-49

  • fenerbahçe opet
  • YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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