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Spor

Fenerbahçe Opet, Allianz MTV'yi 3-1 mağlup etti!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında D grubunda temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Alman ekibi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Allianz MTV'yi 3-1 mağlup etti!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabolexi (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Lazareva, Meryem Boz)

Allianz MTV: Segura, Timmerman, Rivers, Kuzler, Schoelzel, Bongaerts (Koskela, Keller, Lee, Wozerke)

Setler: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16

Süre: 101 dakika (26, 28, 25, 22)

Fenerbahçe Opet, 7 puan ile grubunda ikinci sırada bulunuyor.

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