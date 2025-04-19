İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i farklı geçti
Spor

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 01:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i farklı geçti
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 20 Nisan Pazar günü Mersin'de oynanacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, iki takımın da kolay skor ürettiği ve başa baş geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ÇİMSA ÇBK Mersin, Carleton ile dış atışlardan skor üretmeye çalıştı. Boyalı alan ve çevresinden kaydettiği basketlerle 9 sayılık fark elde eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e büyük üstünlük kurdu. Konuk ekibin sadece 9 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertli takım, Meesseman'ın skorer oyunu ve yaptığı asistler sonucunda farkı 26 sayıya kadar yükseltti ve son çeyreğe 71-45 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Opet, müsabakayı 85-54 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 7, Williams 16, McBride 9, Sabally 10, Meesseman 22, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 7, Johannes 5, Carleton 6, Howard 19, McCovan 11, Sinem Ataş 3, Pelin Derya Bilgiç, Asena Yalçın 3, Derin Yaya

1. Periyot: 22-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 71-45

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.