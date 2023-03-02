Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Oliver Guillet (Fransa)
FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro-Cristina, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Cansu Çetin)
GRUPA AZOTY CHEMİK: Almeida, Czyrnianska, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Medrzyk, Polec)
SETLER: 25-23, 25-19, 21-25, 25-18
SÜRE: 100 dakika (25, 26, 25, 24)