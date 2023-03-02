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Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçında 3-2 yendiği Grupa Azoty Chemik'i rövanş maçında da 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Oliver Guillet (Fransa)

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro-Cristina, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Cansu Çetin)

GRUPA AZOTY CHEMİK: Almeida, Czyrnianska, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Medrzyk, Polec)

SETLER: 25-23, 25-19, 21-25, 25-18

SÜRE: 100 dakika (25, 26, 25, 24)

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