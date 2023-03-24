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Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe Opet, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

AA24 Mart 2023 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 yenilmesine rağmen tur atladı.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 2 setini 25-23 ve 25-15 alan sarı-lacivertli ekip, durumu 2-0'a getirerek yarı finale çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın 3. setini 25-23 kazanan ev sahibi takım, skoru 2-1'e getirdi. Turu geçemeyeceği belli olsa da oyundan kopmayan Carraro Imoco Conegliano, dördüncü seti ise 25-20 alarak skorda 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın karar setini 15-13 önde bitiren ev sahibi takım, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmesinde sahasında yaptığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TÜRKİYE DAMGASI

Fenerbahçe Opet'in de yarı finale yükselmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk temsilcileri oluşturdu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde bir başka Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.

  • Fenerbahçe Opet
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Carraro Imoco Conegliano

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