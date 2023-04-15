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Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 16:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Umut Maden

SİGORTA SHOP: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Olca Mızrakçı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Ayça İsmailçebioğlu)

FENERBAHÇE OPET: Vuchkova, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken (Cansu Çetin, Vargas, Gizem Örge, Carneiro, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar)

SETLER: 25-21, 15-25, 18-25, 18-25

SÜRE: 89 dakika (23, 23, 21, 22)

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