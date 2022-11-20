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Spor

Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 6.haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında yapılan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

İlk set karşılıklı elde edilen sayılar ile skor 11-11 eşitliğe kadar sürdü. Fenerbahçe, Fedorovtseva ile etkili servisler atarak rakibinin oyun kurmasına engel oldu. Aynı zamanda Fedorovtseva ile sayı üretinen sarı-lacivertliler, ilk seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de konuk takım iyi başladı. Sarı-lacivertliler üstün oyun ortaya koyarken Vasilantonaki ile denge kuran Galatasaray, skoru 18-18'de eşitledi. Bundan sonra 5-0'lık seriyle oyunu kopartan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set dengeli bir şekilde başladı. Sarı-kırmızılılar, İlkin, sarı-lacivertliler ise Lazareva ve Eda ile sayı üretti. Maçın en skoreri olan Fedorovtseva'nın sayısı ile maça nokta koyan Fenerbahçe, seti 25-20, derbiyi de 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural, Karmen Aksoy)

Fenerbahçe Opet: Cristina, Aslı Kalaç, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal (Gizem Örge, Meliha Diken)

Setler: 16-25, 19-25, 20-25

Süre: 69 dakika ( 21, 25, 23)

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