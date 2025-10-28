İSTANBUL 19°C / 10°C
Spor

Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm'i konuk ediyor

Avrupa Ligi C Grubu lideri Fenerbahçe Opet, yarın sahasında galibiyetsiz DVTK Huntherm'i ağırlayarak yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

AA28 Ekim 2025 Salı 11:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm'i konuk ediyor
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ilk 3 maçından galibiyetle ayrıldığı C Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

Henüz galibiyet alamayan DVTK Huntherm ise grupta son sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, DVTK Huntherm ile oynadığı son maçı kazandı

Fenerbahçe Opet, bu sezon DVTK Huntherm ile oynadığı son karşılaşmadan galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 9 Ekim Perşembe günü C Grubu'nun ilk maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisini 89-58 mağlup etti.

  • Fenerbahçe Opet
  • Avrupa Ligi C Grubu
  • DVTK Huntherm

