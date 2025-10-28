Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm'i konuk ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, ilk 3 maçından galibiyetle ayrıldığı C Grubu'nda lider durumda bulunuyor.
Henüz galibiyet alamayan DVTK Huntherm ise grupta son sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, DVTK Huntherm ile oynadığı son maçı kazandı
Fenerbahçe Opet, bu sezon DVTK Huntherm ile oynadığı son karşılaşmadan galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, 9 Ekim Perşembe günü C Grubu'nun ilk maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisini 89-58 mağlup etti.