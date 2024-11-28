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Spor

Fenerbahçe Opet evinde 29 sayı farkla kazandı

FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında sahasında Polonya takımı KGHM BC Polkowice'yi konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, rakibini 90-61'lik skorla mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde 29 sayı farkla kazandı
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Atkins 11, Williams 9, Olcay Çakır 8, Lekovic, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 9, Meesseman 13, Milic 4, Allemand 8, Badiane 10, Charles 12

KGHM BC Polkowice: Davis 9, Piestrzynska 3, Zahui 10, Jespersen 8, Steinberga 8, Gajda, Nielacna, Cannon 23, Jeziorna, Zasada

1. Periyot: 23-17

Devre: 54-31

3. Periyot: 81-46

  • Fenerbahçe Opet
  • KGHM BC Polkowice
  • FIBA Avrupa Ligi

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