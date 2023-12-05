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Spor

Fenerbahçe Opet evinde Potsdam'ı konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Potsdam ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Aralık 2023 Salı 09:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde Potsdam'ı konuk edecek
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Potsdam'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.

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