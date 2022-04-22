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Spor

Fenerbahçe Opet evinde rahat kazandı

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA22 Nisan 2022 Cuma 23:02 - Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşacak ekip, finale yükselecek.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz)

SETLER: 25-19, 21-25, 25-18, 25-15

SÜRE: 112 dakika (27, 28, 30, 27)

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