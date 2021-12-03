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Spor

Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında, evinde Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

3 Aralık 2021 Cuma 18:39 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 18:39
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

MERT GRUP SİGORTA: Paskova, Özge Nur Çetiner, Gonzalez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu)

SETLER: 25-23, 25-22, 25-18

SÜRE: 89 dakika (29, 32, 28)

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