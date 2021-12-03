Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)
MERT GRUP SİGORTA: Paskova, Özge Nur Çetiner, Gonzalez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu)
SETLER: 25-23, 25-22, 25-18
SÜRE: 89 dakika (29, 32, 28)