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Spor

Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği Tenerife La Laguna'yı 3-0 mağlup etti.

AA6 Aralık 2022 Salı 20:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna'yı 3-0 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)

TENERİFE LA LAGUNA: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)

SETLER: 25-17, 27-25, 25-14

SÜRE: 72 dakika (20, 30, 22)

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