Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna'yı 3-0 yendi.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)
FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)
TENERİFE LA LAGUNA: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)
SETLER: 25-17, 27-25, 25-14
SÜRE: 72 dakika (20, 30, 22)