Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımını 3-0 mağlup etti.
Rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü İtalya'nın Treviso kentinde oynanacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Jan Krticka (Çekya)
FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva)
CARRARO IMOCO VOLLEY: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Squarcini, (De Gennaro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari)
SETLER: 25-19, 25-17, 25-19
SÜRE: 75 dakika (25, 23, 27)