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Spor

Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Carraro Imoco Volley'i 3-0 yendi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımını 3-0 mağlup etti.

Rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü İtalya'nın Treviso kentinde oynanacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Jan Krticka (Çekya)

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva)

CARRARO IMOCO VOLLEY: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Squarcini, (De Gennaro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari)

SETLER: 25-19, 25-17, 25-19

SÜRE: 75 dakika (25, 23, 27)

  • fenerbahçe opet
  • Carraro Imoco Volley
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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