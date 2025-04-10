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Spor

Fenerbahçe Opet, final için parkeye çıkıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet deplasmanda Çek ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, final için parkeye çıkıyor
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Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

  • Fenerbahçe Opet
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