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Spor

Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanından avantajla döndü

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu 86-80 mağlup etti.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 00:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanından avantajla döndü
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Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya geldi.

Palasport Livio Romare'de oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 86-80 kazandı.

İtalya'nın Vicenza kentindeki Schio yerel idaresinde yer alan Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-17 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 44-30 üstün gitti.

İkinci yarıda skor avantajını iyi kullanan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde geçtiği karşılaşmadan 86-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman, kaydettiği 29 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

1. periyot: 17-24

Devre: 30-44

3. periyot: 49-58

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