Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Vuchkova, Meryem Boz)
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Paskova, İrem Erdoğan)
Setler: 25-15, 25-18, 25-14
Süre: 62 dakika (19, 23, 20)