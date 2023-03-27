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Spor

Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti

Sulatanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Vuchkova, Meryem Boz)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Paskova, İrem Erdoğan)

Setler: 25-15, 25-18, 25-14

Süre: 62 dakika (19, 23, 20)

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