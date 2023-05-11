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Spor

Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını aldı

Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2'lik skorla mağlup eden ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını aldı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli voleybolcular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi. Kürsüye öncelikle final oynayan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları geldi. Sezonu ikinci bitiren voleybolcular, madalyalarını aldıktan sonra alkışlandı.

Daha sonra Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyaları takdim edilirken, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar'a verdi. Eda ise Ana Cristina De Souza'ya kupayı vererek, genç oyuncuyu onurlandırdı.

Kupa sevincinin ardından hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yanı sıra voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan da salonda şampiyonluk sevincini yaşadılar.

MVP, VARGAS

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü verildi.

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