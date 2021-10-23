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Spor

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'na takıldı

Fenerbahçe Opet, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 19:36
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise ilk yenilgisini yaşadı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut

TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Rabadzhieva)

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Beliz Başkır)

SETLER: 26-24, 25-21, 25-23

SÜRE: 94 dakika (30, 29, 35)

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